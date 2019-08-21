Денег погасить долги хватит - НБУ

На рахунках уряду більше $2 млрд. Фото: Delo.ua

Украина сможет погасить внешние долги до конца года без новой программы с Международным валютным фондом.

"По сравнению с прошлым годом ситуация намного лучше. Сейчас на счетах правительства более $2 миллиардов и десятки миллиардов гривен. Проблем с финансированием до конца этого года Министерство финансов не имеет", - пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Уніан.

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Он добавил, что ситуация на мировых финансовых рынках не повлияла на Украину. Поскольку страна практически выполнила программу заимствований.

"Без МВФ мы можем пройти, но программа Фонда является очень важной для цены заимствований. Многие страны с худшими параметрами, чем Украина, привлекают ресурсы по более низкой цене", - добавил Дмитрий Сологуб.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by Украине. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. Второй должен был поступить в мае 2019-го.