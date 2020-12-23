Денег на вакцины от Covid-19 не хватает. Их обещают найти в бюджете

Правительство не способно сегодня финансировать здравоохранение на уровне 5% ВВП. Фото: unsplash

Заложенных в бюджете 2,6 млрд грн не хватит для вакцинации всех украинцев от Covid-19. Но правительство сможет найти необходимые средства в бюджете.

Об этом в сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua.

"Если, например, министр здравоохранения Максим Степанов скажет: завтра нужны деньги на вакцины, мы их найдем в бюджете этого года. Сколько потребуется", - заверил министр.

Сергей Марченко соглашается, что заложенных в бюджете на следующий год средств не хватит для вакцинации всех украинцев.

"Чтобы искать деньги, нужно сформулировать потребность. Сколько и где. Так, заложенных в бюджете 2,6 миллиардов гривен недостаточно, чтобы вакцинировать всех. Поэтому мы помогали МОЗ договориться с COVAX - программой ВОЗ по вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов", - рассказал Сергей Марченко.

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По словам министра, правительство не способно сегодня финансировать здравоохранение на уровне 5% ВВП, как этого требует закон "О медицинских гарантии", но готово максимально поддержать нужды медицины.

"Вся сумма на медицинские гарантии в 2019 году - 75 миллиардов гривен. В 2021-м, по сравнению с 2019 годом - плюс 49 миллиардов гривен. Это большие суммы. Говорят: надо больше. Хорошо, я не против. Есть 2 варианта: увеличить доходную часть за счет роста налогов, или, условно говоря, у кого-то забрать расходы. С 1-м вариантом критически сложно. Через парламент никакой закон об увеличении налогов не пройдет. А сейчас тем более. Но при этом никто не предложил вариантов, у кого отобрать эти 50 млрд грн", - резюмировал Марченко.

Правительство Польши передаст Украине остатки вакцин от коронавируса, если они будут. Продолжаются переговоры по этой инициативе, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.