День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

На сайтах по поиску работы веб-дизайнеру, в среднем предлагают зарплату 17500 грн. Фото: pexels.com

3 декабря традиционно отмечается Всемирный день компьютерной графики – праздник дизайнеров и аниматоров. Дата была выбрана не случайно – она единственная в году начинается с знакового сочетания символов 3D.

Спрос на веб-, графических дизайнеров и аниматоров в Украине и мире постоянно растет. Где искать работу представителям креативной профессии, сколько зарабатывают дизайнеры в Украине и какое будущее у этой специальности рассказала Gazeta.ua Екатерина Козельска, HR-менеджер креативного агентства TABASCO.

"Спрос на этих специалистов высок: и в рекламной сфере, и в FMCG. На производстве есть дизайнеры, которые делают узнаваемой продукцию. Когда компания выходит на рынок, то имеет свое "лицо". Это в основном работа дизайнера в тесной связке с маркетологами. На старте карьеры стоит пойти работать в креативное или дизайн-агентство, где можно попробовать себя в разных направлениях. Поработать с разными задачами и продуктами", - рассказывает Екатерина Козельска.

Трудно сказать, какое именно направление IT-дизайна сейчас самое популярное. Хороший веб- или графический дизайнер всегда найдет работу. А если может работать в обоих направлениях, то автоматически становится востребованным.

"Дизайнеры требуются везде, потому что есть внешняя реклама, интернет-реклама, которую делают руки дизайнеров. На вес золота на рынке будет универсальный дизайнер, который развивается и может быть полезным во всех направлениях - анимации, интернете, графике, заниматься айдентикой, 3D-графикой", - говорит Екатерина Козельска.

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На сайтах по поиску работы веб-дизайнеру, в среднем предлагают зарплату 17 500 грн. Motion-дизайнеру - аниматору - 19 500 грн. Геймдизайнеры, специалист по визуальной разработке компьютерных игр, могут получать более 30 тыс. грн.

"О среднем уровне зарплаты трудно говорить, потому что сейчас многие ушли во фриланс. Люди сами определяют себе уровень заработка, в зависимости от сложности работы и сроков. По опыту могу сказать, что дизайнеры любят фриланс. "Затянуть" в офис такого специалиста сложно", - отметила HR-менеджер.

Высокий уровень зарплат, интересная работа и много других преимуществ профессии дизайнера делают ее соблазнительной. В Украине существует множество курсов, где уверяют, что стать дизайнером можно с нуля - за 3-5 месяцев.

"Дизайнер обязательно должен обладать азами классического рисунка. На таких людей будет всегда спрос, потому что у них развито традиционное чувство вкуса, они обладают техникой. На курсах не дадут этих азов, должен быть академический рисунок - тогда это более качественный подход к работе, подбор света, линий. Специалисты, имеющие высшее образование "Изобразительное искусство" более углубленно владеют знаниями, необходимыми для профессии. Они быстро схватывают и понимают задачи", - подытожила Екатерина Козельска.

Тем, кто не хочет работать в офисе, предлагают вакансии ретушеров, швей и видеодизайнеров.