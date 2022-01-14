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пятница, 14 января 2022 12:19

Дело ГБР по приватизации "Большевика" похоже на заказ, – Несин

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Открытие ГБР криминального производства и арест акций приватизированного Первого киевского машиностроительного завода ("Большевик") может быть инициировано инвестором, который отказался участвовать в аукционе. Действия правоохранителей дискредитируют процесс приватизации в глазах зарубежных инвесторов, – заявил президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин.

 

"Это все очень сильно смахивает на то, что в народе называется заказухой. Шаги ГБР как минимум нелогичны. Я считаю, что Бюро не является специалистом по определению стоимости тех или иных объектов недвижимости. Заявление ГБР весьма сомнительно. В народе сразу пошли слухи, что какой-то инвестор, не попав на аукцион, начинает использовать свои связи для давления на результаты аукциона. У нас так очень часто бывает, когда органы власти используются для сведения счетов. Это негативная для страны история, потому что если можно на конкурсе выиграть какой-либо объект, и у тебя потом его заберут, то на это смотрят зарубежные инвесторы: есть ли смысл вкладывать деньги в то, что у тебя завтра заберут. Все, что откатывается обратно, это недопустимо", – отметил Виктор Несин.

По мнению эксперта, цена продажи завода была рыночной и вряд ли могла быть выше, а сам лот вряд ли мог заинтересовать зарубежных инвесторов с учетом постоянной угрозы российского военного вторжения.

"Я думаю, что цена была рыночной. Над ней работали эксперты-оценщики, с одной стороны. С другой – легко сказать, продать дороже. У нас на границе стоят российские войска и вряд ли какой-либо иностранный инвестор будет заходить большими инвестициями на территорию Украины. Поэтому можно было рассчитывать только на отечественного инвестора, что соответственно уменьшает количество людей, которые могли поучаствовать в этом конкурсе. Я считаю, что все было продано по рыночной цене. Даже экспертные оценщики, которые даже не участвовали в этом процессе, говорят, что это была реальная цена. Продать дороже - всегда можно так сказать, но это спекулятивное высказывание", – подчеркнул Виктор Несин.

Эксперт отметил, что действия ГБР подрывают усилия президента по привлечению зарубежных инвестиций и снижают доверие к Украине у представителей иностранного бизнеса.

"На сегодняшний день это подозрение ГБР. Нет решения судов и ничего другого. Я надеюсь, что на уровне подозрения это все и останется. Потому что в целом страдает страна. Вот, например, президент летает за границу, был в Омане, предлагает бизнесменам вкладывать в Украину. Но никто не будет вкладывать, потому что все смотрят на практику, которая сложилась на сегодняшний день, а она у нас плачевная. У нас страдает мелкий инвестор, я имею в виду людей, которые инвестируют в приобретение квартир. То есть доверие к стране на очень низком уровне. Но я думаю, все эти дела рассыпятся. Негативный момент для страны будет. Если инвестор там останется, то иностранцы это заметят", – отметил Виктор Несин.

Напомним, ранее ГБР сообщило об аресте 100 % уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода "с целью сохранения указанного вещественного доказательства". По словам правоохранителей, они "устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости". Как сообщалось, конкурс по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") состоялся 27 октября. При начальной стоимости в 1,3 млрд грн завод купил консорциум инвесторов в составе компании UDP (владелец – Андрей Иванов) и А Девелопмент (Алексей Баранов). С учетом долгов предприятия, а также – необходимых расходов на релокацию производства госбюджет получит от этой сделки почти 2 млрд грн.

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Дата
14
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