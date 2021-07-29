"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ

Сергей Фурса "К сожалению, с прошлой осени мы так и не продвинулись в плане выполнения программы МВФ". Фото: Тарас Подолян

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину осенью. При этом ряд требований МВФ остается невыполненным, и именно получение транша — под угрозой. Впрочем, если в этом году Украина не получит второй транш — особенно негативных последствий это иметь не будет.

Об этом Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"У Миссии МВФ нет к нам требований. Миссия проверяет, как сторона выполняет взятые на себя обязательства, — говорит он. — Относительно требований Международного валютного фонда, которые остались невыполненными — это вопрос НАБУ и вопросы Национального банка (в прошлом году из-за политического давления с должности главы НБУ ушел Яков Смолий. - Gazeta.ua). Плюс всегда звучала тема корпоративного управления. Сейчас в ходе переговоров о ней не вспомнили, но теоретически эта тема может подниматься".

Основные требования МВФ связанные с рынком газа, рынком электроэнергии и корпоративным управлением, утверждает банкир.

"К сожалению, с прошлой осени мы так и не продвинулись в плане выполнения программы МВФ. До приезда миссии надо принять изменения в закон о Национальном банке, принять изменения в законодательстве по НАБУ. Это основные требования сотрудничества с Международным валютным фондом. Также надо урегулировать вопросы корпоративного управления "Нафтогаза" — это насущная проблема".

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Вероятность получения транша от МВФ очень низкая, говорит Сергей Фурса. Впрочем, этот транш не является жизненно необходимым для Украины.

"В этом году мы можем себе позволить не получить транш. Нам и так передали от МВФ 2,8 млрд долларов не в кредит. Но все равно у нас очень большой дефицит бюджета. Он концентрируется в конце года, и нам нужно будет привлекать довольно много средств. Так что транш МВФ не помешал бы, но какие-то катастрофические последствия вряд ли будут. Сейчас очень хорошая ситуация на внешних рынках, у инвесторов много денег, которые они готовы занимать. Во всяком случае, дефолт нам точно не грозит", — заключает банкир.

Миссия МВФ прибудет в Украину в сентябре этого года. Об этом стало известно из телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу развития, согласно которой Украина должна получить $ 3,6 млрд. кредита. Первый транш мы получили прошлым летом. Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд требований.