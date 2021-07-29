 
Ексклюзивы
1/5
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 279
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 126
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 612
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 621
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 450
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 468
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 162
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 999
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 450
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 3339
Фото
Все фото
14
5
11
3
3
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Видео
Все видео
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 999
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1602
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1746
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1287
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 252
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
четверг, 29 июля 2021 20:23

"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ

  Комментировать
&quot;Дефолт не грозит&quot; - банкир о шансах на транш от МВФ
Сергей Фурса "К сожалению, с прошлой осени мы так и не продвинулись в плане выполнения программы МВФ". Фото: Тарас Подолян

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину осенью. При этом ряд требований МВФ остается невыполненным, и именно получение транша — под угрозой. Впрочем, если в этом году Украина не получит второй транш — особенно негативных последствий это иметь не будет.

Об этом Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"У Миссии МВФ нет к нам требований. Миссия проверяет, как сторона выполняет взятые на себя обязательства, — говорит он. — Относительно требований Международного валютного фонда, которые остались невыполненными — это вопрос НАБУ и вопросы Национального банка (в прошлом году из-за политического давления с должности главы НБУ ушел Яков Смолий. - Gazeta.ua). Плюс всегда звучала тема корпоративного управления. Сейчас в ходе переговоров о ней не вспомнили, но теоретически эта тема может подниматься".

Основные требования МВФ связанные с рынком газа, рынком электроэнергии и корпоративным управлением, утверждает банкир.

"К сожалению, с прошлой осени мы так и не продвинулись в плане выполнения программы МВФ. До приезда миссии надо принять изменения в закон о Национальном банке, принять изменения в законодательстве по НАБУ. Это основные требования сотрудничества с Международным валютным фондом. Также надо урегулировать вопросы корпоративного управления "Нафтогаза" — это насущная проблема".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Украина получит $700 млн транша от МВФ

Вероятность получения транша от МВФ очень низкая, говорит Сергей Фурса. Впрочем, этот транш не является жизненно необходимым для Украины.

"В этом году мы можем себе позволить не получить транш. Нам и так передали от МВФ 2,8 млрд долларов не в кредит. Но все равно у нас очень большой дефицит бюджета. Он концентрируется в конце года, и нам нужно будет привлекать довольно много средств. Так что транш МВФ не помешал бы, но какие-то катастрофические последствия вряд ли будут. Сейчас очень хорошая ситуация на внешних рынках, у инвесторов много денег, которые они готовы занимать. Во всяком случае, дефолт нам точно не грозит", — заключает банкир.

Миссия МВФ прибудет в Украину в сентябре этого года. Об этом стало известно из телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу развития, согласно которой Украина должна получить $ 3,6 млрд. кредита. Первый транш мы получили прошлым летом. Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд требований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Исследовали, как люди принимают важные решения

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11088
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 10422
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6399
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 6183
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
7
 Просмотров: 4635
Экономика
Каких работников больше всего ищут работодатели
Каких работников больше всего ищут работодатели Просмотров: 225
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
 Просмотров: 621
Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине
Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине Просмотров: 270
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
14
 Просмотров: 693
В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий
В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий Просмотров: 792
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2
Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС
Голосов: 26732
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть