Дефицит государственного бюджета в миллиардах: назвали цифры

Дефицит общего фонда госбюджета составил 26,88 млрд грн. Фото: unsplash

Дефицит государственного бюджета за январь-октябрь этого года составил 112 млрд грн, а за октябрь - 30,44 млрд грн.

Такие данные Государственной казначейской службы сообщает "Еспресо".

Согласно им, дефицит общего фонда госбюджета равняется 26,88 млрд грн, а за 10 месяцев этого года - почти 120,5 млрд грн.

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Отмечается, что доходы госбюджета за 10 месяцев составили 842,437 млрд грн при запланированных 1,014 трлн грн. Расходы за 10 месяцев составили 950,842 млрд грн.

Дефицит госбюджета на 2020 год составит не менее 40 млрд грн. Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит, сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.