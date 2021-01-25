Дефицит госбюджета вырос до максимума за последние 10 лет

Дефицит прошлогоднего госбюджета составил 217 млрд грн. Фото: pexels.com

Дефицит государственного бюджета 2020-го вырос по сравнению с 2019 годом в 2,7 раза и стал наибольшим за последние 10 лет.

Из-за невыполнения плана расходов дефицит прошлогоднего госбюджета составил 217 млрд грн. Это на 83,4 млрд грн или 27,8% меньше плана. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает УНН.

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Он отметил, что доходы государственного бюджета 2020 года составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн - 0,8% - больше плана.

Впрочем, вследствие недополучения государственных заимствований на 46,5 млрд грн - 6,8%, не выполнено и план поступлений для финансирования госбюджета на 44,8 млрд грн - 6,5%. Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн или 8,9% меньше плана.

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1 075,7 млрд грн. Это на 1,5% больше плана - 1 059,9 млрд грн, откорректированного в течение года.