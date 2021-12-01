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среда, 01 декабря 2021 14:45

"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
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1 декабря под Верховной Радой собрался митинг против фискализации для физических лиц-предпринимателей.

Несколько сотен участников протеста пришли с плакатами и флагами.

Митингующие зажгли файеры. Полицейские не вмешивались.

Фото: Сергей Старостенко

От парламента двинулись на майдан Независимости.

С 1 января все физические лица-предприниматели должны использовать кассовые аппараты. Правило не распространяется на ФЛП первой группы и тех, кто работает с бизнесом без проведения расчетных операций.

Парламент 1 декабря 2021 года отложил введение РРО - регистраторов расчетных операций - до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу в прошлом году.

Более тысячи предпринимателей вышли под Верховную Раду 15 декабря прошлого года. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022 года. С тех пор их протесты продолжаются.

В июне акция "SaveФЛП!" закончилась столкновениями предпринимателей с полицией, против них применили слезоточивый газ.

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