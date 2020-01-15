 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 207
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 360
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 342
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1143
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2349
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3177
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3834
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 18216
Фото
Все фото
14
8
5
9
3
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
Видео
Все видео
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 207
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2628
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2025
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3897
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 918
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 16:28

Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли

  Комментировать
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
При Януковиче криминалитет отжимал предприятия. Чтобы так не было с землей, предостерегает эксперт. Фото: УНИАН

С запуском рынка земли всю ее не скупят. Большинство владельцев будут ожидать лучших цен.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"На архаических представлениях людей типа "земля – это святое" спекулируют и наживаются те, кто не хочет платить полную цену.

Рынок земли точно нужен. Другой вопрос, какие должны быть ограничения и механизмы. Особенно при открытии. Реформа затрагивает многих, и ее неудача может сильно сказаться на судьбе правительства, президента и Украины. Поэтому подходить нужно очень взвешенно.

Всю землю не скупят. Те, кто не хотят продавать, не будут продавать. Большинство будут ожидать лучших цен.

Но есть риск, что с местными "баронами" и их криминальными связями людей могут заставлять продавать. Так, как отжимали предприятия при Януковиче. Большинство владельцев – сельские пенсионеры, которым трудно защищать себя против рэкета. Правительство должно принять меры, учитывая плохо работающую судебную систему. Рынок должен быть абсолютно прозрачен. Все цены должны быть доступны на едином портале – земельной бирже. А сделка купли-продажи начинать действовать после определенного "карантина". Появилась на сайте, через полгода не передумали – только тогда вступает в силу.

Безналичный расчет – это хорошо

Безналичный расчет – это хорошо. Потому что когда человек получает большую сумму наличными, то в следующую ночь его могут посетить "какие-нибудь ребята" и забрать деньги.

Есть мировые примеры, когда компании скупают в сельских местностях большую часть земли. Фактически устанавливают там свои порядки. У нас, к сожалению, это уже имеет место, но с арендой. Определенные компании и фермеры в громадах, районах фактически имеют свою власть. Земельная реформа должна иметь предохранители против скупки земли одним лицом в пределах одной громады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог

Кредитование под 3–5% годовых в гривне для малых фермеров, о чем говорят в правительстве, реально. Деньги на это найдутся. Если политическая воля на это есть, это уже хорошо.

С рынком земли будем иметь мощный импульс для экономического роста. Землю начнут использовать более эффективно и экономно. Будут выращивать не только технические культуры, но появится больше фруктовых садов. А это прорыв на мировые рынки. Соседняя Польша уже активно экспортирует свои фрукты. У нас климатические условия для подобного бизнеса намного лучше", – говорит Владимир Дубровский.

В ноябре 2019-го Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел около 4 тыс. поправок.

Ограничение для покупки земли в одни руки предлагают на уровне 10 тыс. га.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент изменил гимн

Первая украинская газета выходила на французском языке

В бою с украинцами погиб российский генерал

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 37811
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 15804
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 10872
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 9792
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 9666
Экономика
Имущество Укроборонпрома будут продавать на ProZorro
Имущество Укроборонпрома будут продавать на ProZorro Просмотров: 198
Мешкозашивочная машина – эффективное вспомогательное оборудование
Мешкозашивочная машина – эффективное вспомогательное оборудование Просмотров: 45
Нацбанк спрогнозировал судьбу российских банков в Украине
Нацбанк спрогнозировал судьбу российских банков в Украине Просмотров: 432
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 9684
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Зеленский подписал закон о реестре педофилов
Голосов: 22944
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua