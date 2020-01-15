Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли

При Януковиче криминалитет отжимал предприятия. Чтобы так не было с землей, предостерегает эксперт. Фото: УНИАН

С запуском рынка земли всю ее не скупят. Большинство владельцев будут ожидать лучших цен.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"На архаических представлениях людей типа "земля – это святое" спекулируют и наживаются те, кто не хочет платить полную цену.

Рынок земли точно нужен. Другой вопрос, какие должны быть ограничения и механизмы. Особенно при открытии. Реформа затрагивает многих, и ее неудача может сильно сказаться на судьбе правительства, президента и Украины. Поэтому подходить нужно очень взвешенно.

Всю землю не скупят. Те, кто не хотят продавать, не будут продавать. Большинство будут ожидать лучших цен.

Но есть риск, что с местными "баронами" и их криминальными связями людей могут заставлять продавать. Так, как отжимали предприятия при Януковиче. Большинство владельцев – сельские пенсионеры, которым трудно защищать себя против рэкета. Правительство должно принять меры, учитывая плохо работающую судебную систему. Рынок должен быть абсолютно прозрачен. Все цены должны быть доступны на едином портале – земельной бирже. А сделка купли-продажи начинать действовать после определенного "карантина". Появилась на сайте, через полгода не передумали – только тогда вступает в силу.

Безналичный расчет – это хорошо

Безналичный расчет – это хорошо. Потому что когда человек получает большую сумму наличными, то в следующую ночь его могут посетить "какие-нибудь ребята" и забрать деньги.

Есть мировые примеры, когда компании скупают в сельских местностях большую часть земли. Фактически устанавливают там свои порядки. У нас, к сожалению, это уже имеет место, но с арендой. Определенные компании и фермеры в громадах, районах фактически имеют свою власть. Земельная реформа должна иметь предохранители против скупки земли одним лицом в пределах одной громады.

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Кредитование под 3–5% годовых в гривне для малых фермеров, о чем говорят в правительстве, реально. Деньги на это найдутся. Если политическая воля на это есть, это уже хорошо.

С рынком земли будем иметь мощный импульс для экономического роста. Землю начнут использовать более эффективно и экономно. Будут выращивать не только технические культуры, но появится больше фруктовых садов. А это прорыв на мировые рынки. Соседняя Польша уже активно экспортирует свои фрукты. У нас климатические условия для подобного бизнеса намного лучше", – говорит Владимир Дубровский.

В ноябре 2019-го Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел около 4 тыс. поправок. Ограничение для покупки земли в одни руки предлагают на уровне 10 тыс. га.