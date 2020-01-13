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понедельник, 13 января 2020 13:54

Что ждет украинцев после перехода на IBAN: эксперт предупредил об опасности

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Что ждет украинцев после перехода на IBAN: эксперт предупредил об опасности
Новая система позволит существенно уменьшить стоимость межбанковских платежей между странами ЕСФото:24tv.ua

Система IBAN - это возможность привести нашу банковскую систему к общемировой банковской системы и расчетных счетов клиентов, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Новая система позволит существенно уменьшить стоимость межбанковских платежей между странами ЕС. Вместе с тем, перевести через IBAN можно до 50 000 евро. К тому же упростится идентификация, процедура верификации счетов, их распознавание и защита", - говорит Кущ.

Также переход на такие счета позволит проводить оплату счетов по QR-коду. Эксперт предупреждает, что прежде чем платить по старым счетам, стоит уточнить изменения у своих контрагентов и налоговой службе.

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"Номера счетов изменены из 14 цифр до 29. Вероятно, что средства на старые счета не будут приходить. Поэтому, прежде чем платить, уточните обновленные счета. Платежи по кредитам тоже могут не доходить. Прежде чем перечислить деньги, позвоните в банк и выясните что изменилось", - советует эксперт.

С сегодняшнего дня Украина полностью перешла на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN.

Так, до 12 января банки принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых было указано или пару реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN. Однако отныне необходимо указывать исключительно счет по стандарту IBAN.

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13
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