Что важно спросить на собеседовании: советы для кандидатов на должность

Собеседование - это диалог, который позволяет сравнить ожидания компании от кандидата и наоборот. Фото: pixabay.com

Примерно 15% кандидатов на должность спрашивают у рекрутера больше, чем только о социальном пакете. Единицы спрашивают о бизнес-модели компании, планах на ближайший год и ценностях.

"Собеседование - это диалог, который позволяет сравнить ожидания компании от кандидата и наоборот. Кроме того, принимать решение о предложении, когда информации недостаточно, сложно", - объясняет рекрутер в Matic Ирина Сулацкая в разговоре с "Happy Monday".

По ее словам, задавать вопросы во время собеседования важно, потому что благодаря этому можно:

1. Подготовиться к следующим этапам отбора

Кандидату важно понять: сколько этапов будет впереди, с кем и на каком языке он будет говорить, предусмотрено ли тестовое задание и каким образом будут давать фидбек.

"Некоторые кандидаты спрашивают о том, познакомятся ли они с командой во время процесса. Очень люблю этот вопрос, потому что решение любой проблемы - командная игра, а наши коллеги помогают нам становиться лучше", - говорит рекрутер.

2. Более эффективно планировать процесс поиска работы и не потерять альтернативные возможности

Чаще всего кандидаты участвуют в переговорах сразу с несколькими компаниями. Вопрос "Сколько длится ваш рекрутинг-процесс?" поможет запланировать свои активности и не потерять альтернативные возможности.

Стоит спросить, насколько эта вакансия критична для компании, и обсудить, когда вы сможете приступить к исполнению обязанностей.

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3. Понять, какие задачи будут стоять перед вами

Если конкретные персональные цели еще не известны, вы можете спросить, какие самые сложные вызовы сейчас стоят перед вашей будущей командой.

Ответ на вопрос "Почему открылась вакансия?" поможет вам построить полную картину:

- сориентироваться, какие возможности будут доступны для вас (если вакансия появилась, потому что открыли новый офис, департамент);

- увидеть карьерные перспективы (если вашего предшественника повысили);

- понять, какие трудности могут перед вами стоять или какие навыки нужны для этой роли (если с предыдущим специалистом пришлось попрощаться через какие-то его слабости или недостатки, или человек сам уволился из-за слишком эмоционального руководителя).

4. Понять свои шансы на трудоустройство и представить будущую команду

Очень важными являются вопросы о критических навыках, какой опыт хотят видеть у кандидата и какие качества компания ценит в сотрудниках.

5. Получить обратную связь от рекрутера

Спросите, как долго в компании принимают решение о переходе на следующий этап и когда можно ожидать новости от рекрутера. Вы можете уточнить, можно ли писать рекрутеру, если у вас появятся вопросы.

6. Лучше изучить компанию

Можно внимательно просмотреть сайт компании, прочитать отзывы о ней на dou.ua и поговорить с бывшими или нынешними сотрудниками. Но эти инструменты вряд ли дадут вам много информации о планах компании, ее стратегии развития, культуре и традициях. А вот прямые вопросы во время собеседования помогут узнать больше.

7. Выяснить критически важные для вас моменты

Если у вас есть особые пожелания, обязательно проговорите их во время первого разговора с рекрутером, чтобы понимать возможности, сэкономить свое время и время компании или убедиться, что вам по пути.

"Некоторые кандидаты спрашивают меня, как долго я работаю в компании и почему. Считаю, что это классный вопрос, потому что вы сможете услышать более "человечный" отзыв о компании и понять, что сотрудники считают в ней лучшим", - говорит Ирина Сулацкая.

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