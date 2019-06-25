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вторник, 25 июня 2019 15:23

Что в первую очередь ремонтируют жители "хрущевок"

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Что в первую очередь ремонтируют жители &quot;хрущевок&quot;
В пересчете на квадратный метр владельцы "хрущевок" на ремонт тратят существенно больше, чем жители новостроек. Фото: aif.ua

Прежде чем переезжать жить в "хрущевку", ее владельцы ремонтируют коммуникации, утепляют стены, заменяют окна, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"Хрущевки" ввели в эксплуатацию 40-60 лет назад. Их строили наспех, чтобы людям было, где жить. Это квартиры небольшой площади. Они не энергоэффективные. Кроме того, инженерные сети за годы почти износились. Все надо ремонтировать. Иначе зимой придется оплачивать огромную коммуналку", - объясняет эксперт.

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По его словам, в пересчете на квадратный метр владельцы "хрущевок" на ремонт тратят существенно больше, чем жители новостроек.

"Правда, если в квартире инженерные сети еще можно заменить, то в целом доме или микрорайоне с этим будут проблемы. Таким образом, люди фактически бесполезно вкладывают свои деньги. Ведь существенного результата не увидят", - отмечает Руслан Земляной.

Минрегионстрой подготовило новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда". Жителей "хрущевок" и аварийных домов не будут переселять, пока для них не построят новое жилье. Вместо последнего люди смогут выбрать денежную компенсацию. Тем, кто самостоятельно не будет иметь возможности переехать, обещают помощь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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