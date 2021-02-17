Что спросить на собеседовании у потенциального руководителя

Кандидатам на должности советуют не забывать, что во время собеседования вопросы должны ставить обе стороны.
Собеседование может проходить с HR-специалистом и руководителем отдела, в котором хочется работать. Поэтому вопросы будут отличаться, пишет Work.ua.
У HR-специалиста советуют поинтересоваться:
- Как появилась вакансия? Почему вы ищете сотрудника на это место?
- Сколько людей работает в отделе? Планируется ли расширение?
- Кто будет ставить мне задачи?
- Какой у меня будет график работы?
- Какую зарплату я буду получать? Когда ее выплачивают? Есть ли аванс?
- Есть ли в компании соцпакет? Что в него входит?
- Где находится мое рабочее место? Могу ли я посмотреть на него прямо сейчас?
- Сколько длится испытательный срок? Как подводятся итоги по нему?
- Когда ожидать обратную связь по результатам собеседования?
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У потенциального руководителя стоит спросить:
- Что будет входить в мои обязанности?
- С какими подразделениями нужно будет взаимодействовать?
- Какие задачи у меня будут в течение этого года?
- Как будет оцениваться моя работа, то есть KPI?
- Через какое время я смогу пойти в отпуск? Как организован выход в отпуск в отделе?
Чтобы не потерять потенциальное место работы, кандидатам перед онлайн-собеседованием советуют заблаговременно проверять исправность техники и наличие соответствующих программ в компьютере.
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