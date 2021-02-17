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среда, 17 февраля 2021 21:10

Что спросить на собеседовании у потенциального руководителя

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Что спросить на собеседовании у потенциального руководителя
Собеседование может проходить с HR-специалистом и руководителем отдела. Фото: unsplash

Кандидатам на должности советуют не забывать, что во время собеседования вопросы должны ставить обе стороны.

Собеседование может проходить с HR-специалистом и руководителем отдела, в котором хочется работать. Поэтому вопросы будут отличаться, пишет Work.ua.

У HR-специалиста советуют поинтересоваться:

- Как появилась вакансия? Почему вы ищете сотрудника на это место?

- Сколько людей работает в отделе? Планируется ли расширение?

- Кто будет ставить мне задачи?

- Какой у меня будет график работы?

- Какую зарплату я буду получать? Когда ее выплачивают? Есть ли аванс?

- Есть ли в компании соцпакет? Что в него входит?

- Где находится мое рабочее место? Могу ли я посмотреть на него прямо сейчас?

- Сколько длится испытательный срок? Как подводятся итоги по нему?

- Когда ожидать обратную связь по результатам собеседования?

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У потенциального руководителя стоит спросить:

- Что будет входить в мои обязанности?

- С какими подразделениями нужно будет взаимодействовать?

- Какие задачи у меня будут в течение этого года?

- Как будет оцениваться моя работа, то есть KPI?

- Через какое время я смогу пойти в отпуск? Как организован выход в отпуск в отделе?

Чтобы не потерять потенциальное место работы, кандидатам перед онлайн-собеседованием советуют заблаговременно проверять исправность техники и наличие соответствующих программ в компьютере.

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