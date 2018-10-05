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пятница, 05 октября 2018 13:59

Что спасет Украину от последствий нового финансового кризиса

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Что спасет Украину от последствий нового финансового кризиса
Новый финансовый кризис может начаться в 2019 году. Фото: depositphotos.com

Новый кризис может начаться в конце этого или в начале 2019 года. Основной удар примут на себя развивающиеся рынки и их валюты. Среди них сильно пострадает украинский рынок и больше всего - гривна.

"Без денег МВФ Украину ждет технический дефолт. Ведь до конца 2018 года по внешним государственным долгам нужно выплатить 91,34 миллиарда гривен или $3,25 миллиарда. В следующем году кредиторам нужно отдать 417 миллиардов гривен госдолга", - сообщил Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, пишет 112.ua.

По его словам, основные внутренние ресурсы не только для погашения госдолга, но и для поддержания экономики Кабмин и Нацбанк уже исчерпали. Ведь при 18% учетной ставки кредиты стали невыгодными даже валютным спекулянтам. Кроме того, от высокой ставки НБУ зависят проценты по ипотеке и потребительским кредитам.

"Теперь кредитные транши МВФ - единственный источник обслуживанию госдолга Украины. Они превратились в круговорот денежных средств, который, минуя украинскую экономику, возвращается назад к международным кредиторам. В то же время украинцев заставляют жить по очень жестким правилам МВФ, наращивать госдолг и терять промышленность", - говорит Гончаров.

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Если гривну не сделать инвестиционной валютой, наступит крах экономики. Ведь основным источником инвестиционных и долгосрочных кредитных ресурсов могут быть средства физических и юридических лиц, находящихся как за пределами страны, так и вне банковской системы внутри страны.

"Украину могут спасти инвестиции. Нужно немедленно приступать к реализации новой инвестиционной стратегии. Она предусматривает создание в Киеве Международного инвестиционного хаба и Украинской корпорации развития. Кроме того, это быстрое развитие внутреннего рынка совместного инвестирования с компаниями по управлению активами. Нужно создать стимулы для активизации деятельности негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Эти институты могут генерировать у нас длинные инвестиционные средства в гривне", - резюмировал Александр Гончаров.

Во время нового финансово-экономического кризиса, акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты - на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Правда, кризис будет иметь менее негативные последствия, чем события 2008-го.

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Дата
05
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