Что произойдет с ценами на топливо: мнение эксперта

Стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти. Фото: pixabay.com

Цены на топливо продолжают расти. На прошлой неделе больше всего подорожал автогаз, который теперь стоит 12 грн/л. Бензины и дизтопливо почти не дорожали, хотя две недели назад цены на них ощутимо выросли - на 20-30 коп./л.

Сейчас средняя цена на А-92 составляет 22,03 грн/л, на А-95 - 23,09 грн/л, на дизтопливо - 22,52 грн/л, на автогаз - 12 грн/л.

Стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти потому, что рынок постепенно возвращается на докарантинни показатели формирования розничных цен, пишет "Сегодня".

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объясняет, что в течение лета наценка была чрезвычайно низкой, теперь она растет. Ряд розничных сетей АЗС за неделю поднял цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л.

"Структура розничных цен (цена в крупном опте + наценка мелкого опта + наценка розницы) не соответствует той, которая сложилась в последние годы. В рознице наценка гораздо ниже обычной. Это дает основания ценам расти, поскольку бизнес должен быть прибыльным", - говорит эксперт.

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С его слов, рост розничных цен был бы выше, если бы не крупнейший украинский игрок рынка - сеть "Приват". Она удерживает неизменные цены на АЗС в течение 4 месяцев, несмотря на трехкратный рост мировых цен на нефть.

"Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать быстрый рост оптовых и розничных цен. Потенциал роста цен на топливо оставляет минимум гривна за литр. Причем, как в опте, так и в рознице", - объясняет Куюн.

По словам эксперта, на цену топлива в рознице пропорционально повлияет снижение курса гривны, которое финансовые аналитики прогнозируют в сентябре.

Розничные операторы начали повышать цену топлива на АЗС с 21 августа. Стоимость бензина и дизельного топлива в сетях OKKO, Glusco, Shell, Chipo, upg выросла на 20-70 коп./л.