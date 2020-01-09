Что прогнозирует Всемирный банк украинской экономике

Всемирный банк также прогнозирует, что в 2021 году, как и в 2022-м, экономика Украины будет расти на уровне 4,2%. Фото: minfin.com.ua

В 2020 году украинская экономика вырастет на 3,7%.

Такой прогноз по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года обнародовал Мировой банк, пишут УНН.

Рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 3,7%, что на 0,3% больше прогноза, который был полгода назад.

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Всемирный банк также прогнозирует, что в 2021 году, как и в 2022-м, экономика Украины будет расти на уровне 4,2%. В то же время темпы роста ВВП Украины в 2021 году в обновленном прогнозе также выше, чем были в июне прошлого года (+ 0,4%).

Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона о наказании за незаконное обогащение. В организации отмечают, что новый закон поможет сдерживать коррупцию.