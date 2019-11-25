Во Всемирном банке прокомментировали подписание закона о незаконном обогащении

Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона о наказании за незаконное обогащение.
В организации отмечают, что новый закон поможет сдерживать коррупцию. Об этом говорится на странице Всемирного банка в Facebook.
"Сегодня президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок земли: Зеленский рассказал о поправках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Комментарии