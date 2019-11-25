Во Всемирном банке прокомментировали подписание закона о незаконном обогащении

Всемирный банк приветствовал подписание закона о незаконном обогащении. Фото: 1NEWS.com

Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона о наказании за незаконное обогащение.

В организации отмечают, что новый закон поможет сдерживать коррупцию. Об этом говорится на странице Всемирного банка в Facebook.

"Сегодня президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.