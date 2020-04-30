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воскресенье, 03 мая 2020 21:10

Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста

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Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Настоящая ипотека может существовать в странах с низким уровнем инфляции и процентной ставкой на уровне 1-3%. Фото: pixabay.com

Ипотека под 10% годовых, которую обещает президент, на самом деле долгосрочный коммерческий проект под залог недвижимости. За 20 лет такого кредита человек вдвое переплачивает, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Суть ипотеки, которая работает за границей, заключается в том, что ты покупаешь жилье, платишь кредит и живешь там. Вносить арендную плату не нужно. Это уже твоя собственность. Там ипотечные кредиты предлагают под 1-2%. За 30 лет квартира для тебя становится сверхприбыльной. Можешь продать ее и вернуть не только тело кредита, но и проценты, которые платил банку эти годы", - говорит Кущ.

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Отмечает, что настоящая ипотека может существовать в странах с низким уровнем инфляции и процентной ставкой на уровне 1-3%.

"Вместе с тем сегодня снижение процентов по ипотечным кредитам - это продвижение интересов крупных застройщиков, которые в условиях карантина столкнулись с проблемой продажи квартир. Чтобы активизировать спрос, хотят запустить якобы доступную ипотеку", - подытожил экономист.

Учетную ставку Нацбанк уменьшил до 8%. В связи с этим президент заявил, что правительство и НБУ планируют презентовать программу ипотеки для населения со ставкой около 10%.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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