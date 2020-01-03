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четверг, 09 января 2020 21:10

Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го

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Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
К июлю 2020-го государство гарантирует вкладчикам Ощадбанка в случае неплатежеспособности вернуть весь депозит. Фото: rbc.ua

С июля 2020-го Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов физлиц, сообщили в Национальном банке.

"Сегодня государство гарантирует вкладчикам Ощадбанка в случае неплатежеспособности банка вернуть весь депозит. Если Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов и начнет платить в него взносы, концепция изменится", - объясняет Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

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По его словам, существует несколько моделей выплаты вкладов.

"Первая - Фонд будет выплачивать гарантированную сумму 200 тысяч гривен. Все остальное - будет компенсировать государство. Вторая - государство отменяет свои гарантии, а вкладчики получают только 200 тысяч гривен. Пока неизвестно, какую модель применит государство. Скорее всего, с июля увидим подготовительный этап перед полной отменой государственных гарантий по вкладам в Ощадбанке. Это одно из требований Международного валютного фонда", - говорит экономист.

Ощадбанк планирует закрыть около 600 отделений. Сейчас работают 2,4 тыс. Должно остаться около 1,8-2 тыс. В то же время клиентам по всей территории Украины обещают доступные финансовые сервисы.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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