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среда, 13 ноября 2019 16:31

Что грозит Украине без контракта на транзит

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Что грозит Украине без контракта на транзит
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Цензор.НЕТ

Если со следующего года Украина потеряет транзит газа, возможен спад экономики.

"Есть угроза, если Украина потеряет транзит со следующего года, то вместо ожидаемого роста экономики получим ее спад. Сейчас правительство рассчитывает на 3,3% роста. Рискуем получить 0,7% падения", - заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, пишет "Укрінформ".

По его словам, Киев должен быть готов к остановке транзита.

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"Украина имеет высокую зависимость от фактора транзита газа. Он составляет 2,1% ВВП страны. Ситуацию надо менять", - пояснил Витренко.

Подчеркнул, что "оптимистический" сценарий означает, что Россию заставят осуществлять транзит газа по европейским условиям. Пока же во время трехсторонних переговоров последняя тянет время, чтобы достроить "Северный поток-2".

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование. Отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

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