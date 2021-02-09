Что думают украинцы об экономической ситуации в стране - опрос

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Фото: pixabay.com

Лишь 2% украинцев считают экономическую ситуацию в стране хорошей. Почти 70% оценили ее как "очень плохую".

Еще 26% респондентов не считают экономическую ситуацию в Украине хорошей или плохой, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 января по 3 февраля. Украинцы также не верят в быстрые изменения в экономической сфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что думают украинцы о развитии государства

"Ожидание перемен в ближайшие 2-3 года являются противоречивыми: количество респондентов, которые ожидают, что экономическая ситуация в стране и благосостояние их семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне 19-25 процентов", - сообщают в Центре Разумкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг Зеленского за год упал вдвое

43% опрошенных оценивают уровень благосостояния своих семей как плохое, 46% характеризуют его как "не плохое, но и не хорошее", только 7% считают его хорошим. Столько же считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время к лучшему изменится уровень благосостояния их семьи. А вот ухудшения ситуации в стране ожидают 32% граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" и ОПЗЖ содержат офисы на тысячу квадратов, где несколько работников

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% - что она способна их преодолеть, но в более отдаленной перспективе. Еще 20% считают, что страна вообще не способна их преодолеть.

Исследование провели методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2019 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду проходят 5 партий - опрос

46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус.