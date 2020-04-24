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суббота, 25 апреля 2020 21:10

Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход

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Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Если коммунальные тарифы заморозить на 3 года, то население сможет не только покрывать текущие счета, но и погасить долги. Фото: pixabay.com

В Украине тарифы не соответствуют платежеспособному спросу населения. Это основная причина коммунальных долгов, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках", - объясняет экономист.

По его словам, субсидии также не могут компенсировать дефицит средств у людей.

"Единственный выход сократить задолженность до системно-безопасного уровня - привести базовые тарифы и цены на услуги государственных и естественных монополий до уровня справедливых. Запретить повышать тарифы в течение трех лет. Но позволить населению реструктуризировать долги без начисления штрафных санкций", - предлагает Кущ.

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Добавляет, что население постоянно попадает в долговую яму, потому что темпы роста тарифов выше, чем рост доходов людей.

"Отопительный сезон 2019-2020 годов был нестандартным. Это аномально теплая зима и низкие цены на газ на европейских хабах. Если взять прошлые годы, то платежеспособность украинцев по оплате коммунальных услуг росла на 15%. Однако уровень тарифов повышался на 25%. Должно быть наоборот", - отмечает экономист.

Если тарифы заморозить на 3 года, то население сможет не только покрывать текущие счета, но и погасить долги.

"Предложения списать долги демотивирует людей, которые исправно оплачивают счета. Погасить задолженность за электроэнергию за счет госбюджета также странная идея. Это фактически подарок на несколько миллиардов гривен одном олигарху", - резюмировал Кущ.

В марте общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше. В то же время депутаты предложили простить некоторые долги по коммуналке. Например, задолженность по оплате за электроэнергию предлагают покрыть из госбюджета, за газ - путем взаимозачета с Нафтогазом.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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