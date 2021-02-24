Что делать, если не пришла компенсация за электроотопление

Украинцам, которые не получают субсидии, средства зачисляются на лицевые счета у электропоставщика. Фото: unsplash

Электропоставщики формируют реестр клиентов, имеющих право на компенсацию, по утвержденному правительством механизмом. Присылают его Министерству соцполитики. Там обозначают, кто из этих потребителей имеет субсидию, а кто нет. От этого зависит, каким образом украинцы получат компенсацию, Gazeta.ua объяснили в пресс-службе поставщика электроэнергии и газа YASNO.

"Украинцам, которые не получают субсидии, средства зачисляются на лицевые счета у электропоставщика. Поэтому такие клиенты получают платежки за свет с суммой, уменьшенной на размер компенсации. Сколько насчитали компенсации можно увидеть в Личном кабинете", - объясняют у поставщика.

Если потребитель имеет субсидию, сумма в счете будет полной по фиксированной цене 1,68 грн/кВт∙ч, поскольку компенсация будет предоставляться в составе субсидии. То есть размер последней будет больше.

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Если человек не получил компенсацию за электроотопление, нужно убедиться, что он относится к категории потребителей, которые имеют на это право.

"Субсидиантам государство компенсирует дополнительные расходы, возникшие в результате роста цены, в виде увеличения размера субсидии. Поэтому, если при наличии субсидии компенсация не была предоставлена ​​в ее составе, необходимо обращаться в управления труда и социальной защиты населения", - советуют в компании.

По словам экспертов, если потребитель имеет право на выплату, не получает субсидию и не увидел компенсацию в счете за свет, за консультацией следует обращаться к электропоставщику.

Если сумма, начисленная поставщиком коммунальных услуг, окажется завышенной, то потребитель сможет получить от него компенсацию в десятикратном размере от избыточной суммы платежки.