Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 360
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 315
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 810
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 774
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4329
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 315
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 756
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5328
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 648
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 15:13

Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей

  Комментировать
Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей
Уровень безработицы увеличился почти вдвое. Фото: pixabay.com

14% работодателей сократят количество персонала, а половина - оставит зарплаты подчиненных без изменений. Меньше объем выплат снижали для топ-менеджеров и работников офиса, больше - для работников производства.

По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы увеличился почти вдвое из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19. "Делойт" в Украине совместно с Американской торговой палатой в Украине провели опрос по обзору потенциальных зарплат в 2020 году.

44% респондентов считают, что их организация будет способна выполнить имеющийся план деятельности на 2020-й. 63% опрошенных планируют или уже провели пересмотр целей для персонала в связи с пандемией и спадом экономики.

Половина компаний планирует проводить или уже провела регулярный пересмотр заработных плат без изменений, а 23% отложили просмотр хотя бы для одной категории персонала. Большинство респондентов внепланово не повышало и не уменьшало уровень заработных плат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество зарплат в конвертах может увеличиться

Половина компаний респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.

Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина, и только 9% этим еще не занимались. Большинство опрошенных планируют организовать офисные помещения, чтобы сделать возможным социальное дистанцирование сотрудников. Респонденты усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также позволят работать из дома.

64% процента компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что сократят количество персонала в рамках хотя бы одной категории сотрудников

В опросе, который проводился с 1 по 19 июня, приняли участие 22 компании. Среди респондентов: 45% топ-менеджеров и HR-директоров, 36% - руководители среднего звена и HR-менеджеры, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.

Студентам в июне предлагали работать удаленно с зарплатой выше на 25%, чем оплачивалась работа в офисе. В среднем работодатели готовы были платить 12,5 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 38900
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 19467
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7974
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6318
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 6084
Экономика
Назвали страны, куда украинцев зовут на работу
Назвали страны, куда украинцев зовут на работу Просмотров: 27
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн Просмотров: 252
Когда и на сколько повысят пенсии: озвучили планы на следующий год
Когда и на сколько повысят пенсии: озвучили планы на следующий год Просмотров: 324
Некомпетентность власти и разочарование - украинцы об экономическом положении государства
Некомпетентность власти и разочарование - украинцы об экономическом положении государства Просмотров: 207
Кроме депозитов: украинцы нашли нишу для инвестиций
Кроме депозитов: украинцы нашли нишу для инвестиций Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
3
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
Голосов: 24955
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua