Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей

Уровень безработицы увеличился почти вдвое. Фото: pixabay.com

14% работодателей сократят количество персонала, а половина - оставит зарплаты подчиненных без изменений. Меньше объем выплат снижали для топ-менеджеров и работников офиса, больше - для работников производства.

По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы увеличился почти вдвое из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19. "Делойт" в Украине совместно с Американской торговой палатой в Украине провели опрос по обзору потенциальных зарплат в 2020 году.

44% респондентов считают, что их организация будет способна выполнить имеющийся план деятельности на 2020-й. 63% опрошенных планируют или уже провели пересмотр целей для персонала в связи с пандемией и спадом экономики.

Половина компаний планирует проводить или уже провела регулярный пересмотр заработных плат без изменений, а 23% отложили просмотр хотя бы для одной категории персонала. Большинство респондентов внепланово не повышало и не уменьшало уровень заработных плат.

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Половина компаний респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.

Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина, и только 9% этим еще не занимались. Большинство опрошенных планируют организовать офисные помещения, чтобы сделать возможным социальное дистанцирование сотрудников. Респонденты усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также позволят работать из дома.

64% процента компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что сократят количество персонала в рамках хотя бы одной категории сотрудников

В опросе, который проводился с 1 по 19 июня, приняли участие 22 компании. Среди респондентов: 45% топ-менеджеров и HR-директоров, 36% - руководители среднего звена и HR-менеджеры, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.

Студентам в июне предлагали работать удаленно с зарплатой выше на 25%, чем оплачивалась работа в офисе. В среднем работодатели готовы были платить 12,5 тыс. грн.