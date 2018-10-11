Что будет с долларом к концу года: прогноз аналитика

В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года

В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года. Ставки по инвалютному вкладам стабильны, а гривневые продолжают расти.

Такую ситуацию на рынке валют предполагает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, пишет "Сегодня".

"Рассматриваем курс на IV квартал 28-30 грн / $. Вероятность такого сценария - 60%. В оптимистическом сценарии должны 27,75-28,5 грн / $ с вероятностью 25% и в пессимистическом - 29-32 грн / $ с вероятностью 15%. Основные факторы негативного влияния на гривну - экстремально переменная ситуация на глобальных рынках ", - говорит Шевчишин.

По словам эксперта, сотрудничество с МВФ, выравнивание ситуации в агрокомплексе и возможно открытие рынка земли дают основу для стабильности гривны.

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Украинский Шевчишин советует делать вклады в долларах и евро, которые более устойчивы в случае глобального кризиса.

"Лучше рассматривать мультивалютный портфель и золото с размещением на депозите. В "портфеле" гривну, доллар и евро надо держать в пропорции 40/25/25 и золото на 10%. Если сумма больше 100 тыс. Грн, рекомендую использовать ОВГЗ, вместо депозита и рассматривать инвестиции в акции в размере 5-10% сбережений ", - посоветовал эксперт.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, осенью Нацбанк Украины продолжит цикл повышения ставок.

"С октября-2017 по сентябрь-2018 учетная ставка выросла с 12,5% до 18%. Это не предел", - сказал финаналитик.

Однако, ставки для физлиц не растут.

"Вкусных предложений от банков для физлиц по депозитам в гривне следует ожидать в декабре. Тогда ставки по годовым гривневым вкладам могут составить 15,5% ", - считает Демкив.

С начала октября гривна стабилизировалась по курсу валют. Правда, это продлится недолго. Активное обесценивания гривны начнется в декабре. Самыми тяжелыми месяцами для гривны станут январь и февраль 2019-му.