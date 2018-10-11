Что будет с долларом к концу года: прогноз аналитика

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 342
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 414
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3132
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 648
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2457
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1836
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 486
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1251
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2394
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
8
4
6
8
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
Видео
Все видео
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2457
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2394
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1764
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 08:41

Что будет с долларом к концу года: прогноз аналитика

  Комментировать
Что будет с долларом к концу года: прогноз аналитика
В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года

В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года. Ставки по инвалютному вкладам стабильны, а гривневые продолжают расти.

Такую ситуацию на рынке валют предполагает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, пишет "Сегодня".

"Рассматриваем курс на IV квартал 28-30 грн / $. Вероятность такого сценария - 60%. В оптимистическом сценарии должны 27,75-28,5 грн / $ с вероятностью 25% и в пессимистическом - 29-32 грн / $ с вероятностью 15%. Основные факторы негативного влияния на гривну - экстремально переменная ситуация на глобальных рынках ", - говорит Шевчишин.

По словам эксперта, сотрудничество с МВФ, выравнивание ситуации в агрокомплексе и возможно открытие рынка земли дают основу для стабильности гривны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар стоит дешевле всего за два месяца

Украинский Шевчишин советует делать вклады в долларах и евро, которые более устойчивы в случае глобального кризиса.

"Лучше рассматривать мультивалютный портфель и золото с размещением на депозите. В "портфеле" гривну, доллар и евро надо держать в пропорции 40/25/25 и золото на 10%. Если сумма больше 100 тыс. Грн, рекомендую использовать ОВГЗ, вместо депозита и рассматривать инвестиции в акции в размере 5-10% сбережений ", - посоветовал эксперт.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, осенью Нацбанк Украины продолжит цикл повышения ставок.

"С октября-2017 по сентябрь-2018 учетная ставка выросла с 12,5% до 18%. Это не предел", - сказал финаналитик.

Однако, ставки для физлиц не растут.

"Вкусных предложений от банков для физлиц по депозитам в гривне следует ожидать в декабре. Тогда ставки по годовым гривневым вкладам могут составить 15,5% ", - считает Демкив.

С начала октября гривна стабилизировалась по курсу валют. Правда, это продлится недолго. Активное обесценивания гривны начнется в декабре. Самыми тяжелыми месяцами для гривны станут январь и февраль 2019-му.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что будет с долларом к концу года: прогноз аналитика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 205639
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 177240
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 118077
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 103289
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 72953
Экономика
Доллар стоит дешевле всего за два месяца
Доллар стоит дешевле всего за два месяца Просмотров: 495
В Киеве может остановиться весь транспорт из-за забастовки автомобилистов
В Киеве может остановиться весь транспорт из-за забастовки автомобилистов 1 Просмотров: 9739
Эксперт назвал недочеты системы субсидий в Украине
Эксперт назвал недочеты системы субсидий в Украине
 Просмотров: 603
Изменились условия программы "Доступное жилье"
Изменились условия программы "Доступное жилье" Просмотров: 846
Нацбанк показал новые деньги
Нацбанк показал новые деньги Просмотров: 3402
Больше всего комментируют
15
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
12
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 17847
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua