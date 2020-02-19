Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта

Укрепление гривны на рынок недвижимости повлияло опосредованно. Фото: Економічна правда

Прошлый год был нестабильным для первичного рынка недвижимости, объяснил Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"2019-го исчезла корпорация Укрбуд. В непростой ситуации остались тысячи вкладчиков. Спрос на квартиры и активность покупателей заметно снизилась. В то же время рынок выстоял и в конце года ситуация стабилизировалась. Заработал отложенный спрос на квартиры. И цена в гривне немного выросла", - объясняет он.

Укрепление гривны на рынок недвижимости повлияло опосредованно.

"Самый массовый сегмент - эконом. Застройщики, работающие в нем, избавились от зависимости от валютной составляющей. Отказались от импортных материалов, а переориентировались на отечественного производителя", - объясняет Земляной.

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По его словам, цену в первую очередь формирует спрос и предложение. Чем больше активность покупателей, тем у застройщиков больше желания поднять расценки.

"Если банки начнут выдавать дешевые ипотечные кредиты, цена может немного вырасти. В то же время квартиры станут более доступными для простых граждан. С другой стороны, себестоимость жилья может вырасти из-за подорожания энергоносителей, повышение заработных плат, жесткие требования регулятора", - подытожил эксперт.

В Украине спрос на ипотеку упал после финансового кризиса 2008-го. Тогда резко вырос курс доллара. В правительстве планируют восстановить доверие украинцев к банкам, обещают доступные кредиты на жилье. Так, Нацбанк за короткий промежуток времени снизил учетную ставку с 15,5 до 11%. К концу 2020-го обещает 7%.