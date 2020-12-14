Covid-фонд увеличили на 6 млрд грн

Увеличили расходы Фонда за счет экономии средств государственного бюджета. Фото: unsplash

Правительство увеличило расходы Фонда борьбы с Covid-19 на 6 млрд грн.

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

Увеличили расходы Фонда за счет экономии средств государственного бюджета по соответствующим бюджетным программам. Такой шаг объясняют необходимостью предотвратить распространение и преодолеть негативные последствия острой респираторной болезни Covid-19.

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По состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из Фонда составил 66 млрд грн, кассовых расходов - 45,5 млрд грн.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.