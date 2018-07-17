Члены правления Нафтогаза заработали 127,7 млн грн

За прошлый год глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Фото: rbc.ua

Члены правления НАК "Нафтогаз" получили вознаграждение 127,7 млн грн за 2017 год.

Так, общая сумма вознаграждения возросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, говорится в годовом отчете компании.

В частности, за прошлый год глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн грн, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 млн ​​грн и член правления компании Юрий Колбушкин - 14 млн грн.

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Кроме того, вознаграждение 24 млн грн получил глава правления Укргазвидобування Олег Прохоренко. 10,4 млн грн - гендиректор Укртрансгаза Николай Гавриленко.

Общая компенсация управленческому персоналу прошлого года составила 214 млн грн с учетом заработных плат и дополнительных текущих премий.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих $13,9 млн из $37 млн ​​премии, предусмотренной правлению НАК за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.