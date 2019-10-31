Чиновник времём Януковича Хорошковский консультирует таможенную службу

Богдан рассказал о роли Хорошковского. Фото: "Досье"

Глава СБУ в 2010-2012 годах и глава таможни в 2007-2009 годах Валерий Хорошковский консультирует Государственную таможенную службу.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал об этом в интервью "Украинской правде".

Он сказал, что при Хорошковском доходы на таможне выросли в 4 раза.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается", - заявил Богдан.

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Старая система таможни пытается саботировать деятельность Нефедова. Из-за этого упали доходы от таможни.

Председатель ОП заверил, что идеология власти делает невозможным назначение Хорошковского, ведь у него есть политический бэкграунд. Сам Богдан считает, что назначение Хорошковского было бы правильным решением.

18 декабря 2018-го правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органы - таможенную и налоговую службы. 6 марта 2019-го утвердил соответствующие положения. 20 марта Кабмин объявил конкурс на головы налоговой и таможенной служб. Председателем Государственной налоговой службы выбрали заместителя министра финансов Сергея Верланова. Председателем Государственной таможенной службы стал заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.