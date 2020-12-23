Четверть работодателей готова поднять зарплаты в следующем году - опрос

18,8% украинских компаний уменьшили зарплаты своим сотрудникам. Фото: unsplash

В 2021 году планируют увеличить заработные платы сотрудникам 23,6% работодателей.

Оставить размер выплат без изменений решили 19,4% компаний. Уменьшить планируют 1,4% работодателей, а почти половина - 49,5% - еще не определились в этом вопросе, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на опрос Jooble.

18,8% украинских компаний уменьшили зарплаты своим сотрудникам из-за мартовского локдауна. 72,4% компаний не пересматривали выплаты работникам, 8,8% - наоборот увеличили.

Согласно данным исследования, сократить персонал пришлось 21,6% компаний. 78,4% отметили, что продолжают работать в неизменном составе.

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В этом году изменились подходы к найму персонала. 16,4% опрошенных компаний на карантине начали нанимать больше сотрудников, чем планировали. 13,6% из-за карантина пересмотрели планы и уменьшили объемы найма.

При этом почти у трети предприятий бюджет на рекрутинг уменьшился. У 4,1% компаний, наоборот, увеличился. Однако в 65,3% компаний расходы, связанные с рекрутингом, не изменились.

Исследование провели аналитики Jooble на основе опроса 300 украинских работодателей в период с 20 ноября по 11 декабря 2020 года.

В 2020-м чаще всего среди рабочих специалистов искали продавцов, водителей в ресторанной сфере, работников строительства. Среди крупнейших зарплат также оклады нянь. Среди самых маленьких - зарплата консьержей.