Черная пятница: кто больше заработает на распродажах

Средняя скидка в период черной пятницы будет в районе 25% - 30%. Фото: unsplash.com

27 ноября во всем мире пройдут массовые распродажи - черная пятница. Традиция устраивать их в последнюю пятницу ноября пришла из США. В Украине магазины проводят черную пятницу с 2013 года.

"В этом году, из-за пандемии, формат черной пятницы изменится. На стремительный скачок продаж могут рассчитывать больше продавцы интернет-магазинов. Впрочем, доля онлайн-покупок росла в течение всего года. Первый всплеск был в апреле. Всю последнюю неделю видели прирост 20-30%. Черная пятница должна поднять эти показатели втрое", рассказал Gazeta.ua Максим Беляк, СЕО ecommerce-платформы HUBBER.

По его словам, украинцы начинают тратить больше денег начиная с черной пятницы и продолжается это до Нового года.

"Средняя скидка в период черной пятницы будет в районе 25% - 30%. Это реальная скидка, когда не идет обман со стороны продавца. Очень сильно она будет зависеть от товарной категории. Если берем крупную бытовую технику, то скидка 7% это уже хороший показатель. Товары более импульсного спроса и остатки прошлогодних завозов продавать будут на 50-70% дешевле", - подчеркивает эксперт.

Прогнозирует, что в этом году на распродажах смогут неплохо заработать продавцы бытовой техники, электроники. Также вырос спрос на спортивный инвентарь.

"Лучше стало продаваться все, что касается спорта в домашних условиях: гимнастические коврики, гантели, гири, спортивная одежда, кроссовки. Также неплохие показатели имеют детские товары для развития - пазлы, настольные игры, конструкторы, раскраски. Небольшой рост в сегменте зоотоваров. Также уже начали продаваться новогодние товары, елки, гирлянды, игрушки. Раньше, чем в прошлом году", - рассказал Максим Беляк.

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Однако, коронакризис сказался на покупательной способности украинцев. Люди пытаются экономить.

"Раньше было больше продаж вещей премиальных брендов. Теперь люди выбирают более демократичных, более дешевых производителей. Это во всех категориях без исключения", - поделился эксперт.

Он отметил, что уменьшился средний чек на одну покупку.

"Люди охотятся за скидками, тратят меньше денег. Но фиксируем рост частоты покупок. Дело в том, что уменьшился средний чек покупателя. Раньше человек за один раз покупал много, но на большую сумму. Теперь ждут большую скидку и покупают меньше. Но чаще", - сказал Максим Беляк.

Если в Украине снова введут жесткий локдаун, доля онлайн-продаж вырастет вдвое, прогнозирует эксперт.

"Когда ввели карантин выходного дня, интернет-продажи выросли на 20-27%. С апреля люди привыкли к онлайн-шоппингу и увереннее делают заказы", - подытожил Максим Беляк.

Делать покупки в черную пятницу в этом году собираются только 12% украинцев. Подавляющее большинство - 68%, не планируют идти на шопинг. 13% еще не определились, а 7% жителей Украины вообще не знают, что такое черная пятница.