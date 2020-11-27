 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 27
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1602
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 747
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2538
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6615
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
9
9
6
6
6
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 846
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 477
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 261
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 10:00

Черная пятница: кто больше заработает на распродажах

  Комментировать
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Средняя скидка в период черной пятницы будет в районе 25% - 30%. Фото: unsplash.com

27 ноября во всем мире пройдут массовые распродажи - черная пятница. Традиция устраивать их в последнюю пятницу ноября пришла из США. В Украине магазины проводят черную пятницу с 2013 года.

"В этом году, из-за пандемии, формат черной пятницы изменится. На стремительный скачок продаж могут рассчитывать больше продавцы интернет-магазинов. Впрочем, доля онлайн-покупок росла в течение всего года. Первый всплеск был в апреле. Всю последнюю неделю видели прирост 20-30%. Черная пятница должна поднять эти показатели втрое", рассказал Gazeta.ua Максим Беляк, СЕО ecommerce-платформы HUBBER.

По его словам, украинцы начинают тратить больше денег начиная с черной пятницы и продолжается это до Нового года.

"Средняя скидка в период черной пятницы будет в районе 25% - 30%. Это реальная скидка, когда не идет обман со стороны продавца. Очень сильно она будет зависеть от товарной категории. Если берем крупную бытовую технику, то скидка 7% это уже хороший показатель. Товары более импульсного спроса и остатки прошлогодних завозов продавать будут на 50-70% дешевле", - подчеркивает эксперт.

Прогнозирует, что в этом году на распродажах смогут неплохо заработать продавцы бытовой техники, электроники. Также вырос спрос на спортивный инвентарь.

"Лучше стало продаваться все, что касается спорта в домашних условиях: гимнастические коврики, гантели, гири, спортивная одежда, кроссовки. Также неплохие показатели имеют детские товары для развития - пазлы, настольные игры, конструкторы, раскраски. Небольшой рост в сегменте зоотоваров. Также уже начали продаваться новогодние товары, елки, гирлянды, игрушки. Раньше, чем в прошлом году", - рассказал Максим Беляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали, как максимально сэкономить во время шопинга

Однако, коронакризис сказался на покупательной способности украинцев. Люди пытаются экономить.

"Раньше было больше продаж вещей премиальных брендов. Теперь люди выбирают более демократичных, более дешевых производителей. Это во всех категориях без исключения", - поделился эксперт.

Он отметил, что уменьшился средний чек на одну покупку.

"Люди охотятся за скидками, тратят меньше денег. Но фиксируем рост частоты покупок. Дело в том, что уменьшился средний чек покупателя. Раньше человек за один раз покупал много, но на большую сумму. Теперь ждут большую скидку и покупают меньше. Но чаще", - сказал Максим Беляк.

Если в Украине снова введут жесткий локдаун, доля онлайн-продаж вырастет вдвое, прогнозирует эксперт.

"Когда ввели карантин выходного дня, интернет-продажи выросли на 20-27%. С апреля люди привыкли к онлайн-шоппингу и увереннее делают заказы", - подытожил Максим Беляк.

Делать покупки в черную пятницу в этом году собираются только 12% украинцев. Подавляющее большинство - 68%, не планируют идти на шопинг. 13% еще не определились, а 7% жителей Украины вообще не знают, что такое черная пятница.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Черная пятница: кто больше заработает на распродажах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

ГБР занялось расследованиями

Химик основал всемирно известную премию

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 29440
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 18135
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 16155
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 11360
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 Просмотров: 9657
Экономика
Доллар существенно подорожал
Доллар существенно подорожал Просмотров: 639
Украина не получила более 3 млрд долларов от международных организаций
Украина не получила более 3 млрд долларов от международных организаций 1 Просмотров: 261
Министр финансов дал оптимистичный прогноз относительно доходов госбюджета
Министр финансов дал оптимистичный прогноз относительно доходов госбюджета Просмотров: 81
Эксперты рассказали, как максимально сэкономить во время шопинга
Эксперты рассказали, как максимально сэкономить во время шопинга
 Просмотров: 153
Каких специалистов ищут украинцы этой осенью
Каких специалистов ищут украинцы этой осенью Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Искала работу продавца и отдала 370 тыс: показали доноров партии Пальчевского
Голосов: 25600
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть