"Черкассыгаз" вернут в госсобственность

СНБО приказал вернуть "Черкассыгаз" в госсобственность. Фото: Корреспондент

На заседании СНБО было принято решение о возвращении АО "Черкассыгаз" в государственную собственность.

"Рассматривали вопрос возврата в госсобственность предприятия "Черкассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, которое касается возвращения этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - рассказал на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов.

Было отдано поручение вернуть госпакет акций, определить виновных в этом лиц и возместить убытки, которые были нанесены государству, а также установить контроль над АО "Черкассыгаз".

СНБО принял к сведению информацию министра энергетики Германа Галущенко и главы НАК Нафтогаз Юрия Витренко о потере контрольного пакета акций предприятия, а также поручил Кабинету Министров совместно с НКБЦФР, СБУ, ГБР с участием Офиса генпрокурора и НАБУ в месячный срок провести проверку обстоятельств этой потери.

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В декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, что пакет акций предприятия, принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", сократился с 51% до 9,97%. Было зафиксировано, что в число владельцев газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", которая является соучредителем ООО "Финансовая компания Солнечный город", советник которого Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет "Надра Банка" (Киев). Крупнейшим бенефициаром этого неплатежеспособного сегодня банка был Дмитрий Фирташ. В настоящее время "Нафтогаз" сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе, "Perritt Select Investments Limited" принадлежит 22,56%, ООО "Ласфано Украина" - 20,35%, ООО "Межрегиональная торговая компания" - 15 81%, Владимиру Болбасу и Сергею Назаренко принадлежит по 9,87%, "Newavit Holding and Finance" - 6,6%.