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среда, 14 августа 2019 15:43

Цены вырастут: украинцев предупредили о подорожании продуктов

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Цены вырастут: украинцев предупредили о подорожании продуктов
Цены начнут расти в октябре. Тогда уменьшится предложение сырых овощей и фрутов. Фото: Depositphotos

В июле 2019-го инфляция в годовом измерении составила 9,1%. Ближайшие месяцы показатели будут низкими.

"В конце лета-начале осени увеличивается предложение овощей и фруктов. Кроме того, в результате укрепления гривны ближайшие 1-2 месяца инфляция будет низкой", - написал в Facebook глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

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Он добавил, что в октябре цены будут расти быстрее. Это связано со снижением предложения сырых овощей и фруктов.

"Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу пройдем без осложнений, то влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", - добавил Данилишин.

Нацбанк прогнозирует, что до конца 2019-го инфляция снизится до 6,3%. В 2020-м составит 5%.

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