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среда, 10 июля 2019 21:10

Цены упали: экономист назвал причину

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Цены упали: экономист назвал причину
Мясо и сало подешевели из-за сезонного фактора. Люди меньше покупают их из-за жары. Фото: Smak.ua

В июне больше всего подешевели овощи. Снизились цены на сало и мясо. Это происходит каждый год из-за сезонного фактора, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Подешевели коммунальные услуги. Во-первых, летом мы не платим за отопление. Во-вторых, в июне Нафтогаз снова снизил тарифы. На 50-70 копеек стал доступнее бензин. Это также повлияло на стоимость транспортных и коммунальных услуг", - объясняет экономист.

Снижение цен не связано с реформами в стране.

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"Молодой картофель дешевеет из-за большого предложения на рынке, а не действий правительства. Так, в июле цены продолжат падать. Стремительный рост увидим осенью. Уже в конце августа производители мяса и молока изменят себестоимость продукции через новые цены на корма", - говорит Александр Охрименко.

По его словам, до конца года базовая инфляция вырастет до 9-10%. Правда в бюджет-2019 заложили 7,4%.

В Украине впервые с июля 2018 года зафиксировали дефляцию. В июне товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности продукты упали в цене на 1,2%. Бытовая техника - на 0,2%.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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10
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