Цены снизились: что подешевело в январе

В январе подорожали овощи, но цена упала на одежду и обувь. Фото: 24tv.ua

В январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%.

В годовом измерении инфляция упала до 3,2%, передает Госстат.

Больше всего в январе подорожали овощи - на 6,6%. В то же время на 5,6% подешевела одежда и обувь.

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Коммунальные услуги выросли в цене на 1,7%, услуги связи - на 0,8%, образовательные услуги - на 1,4%.

Топливо подешевело на 4%, услуги железной дороги - на 1,5%, а фармакологическая продукция - на 0,4%.

В течение прошлого года рост цен на потребительском рынке замедлился до 4,1%. В 2018-м составил 9,8%.