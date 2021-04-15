Цены перед Пасхой изменятся по нетрадиционному сценарию: причина

На протяжении последнего месяца произошел довольно большой рост цен на сахар, подсолнечное масло, яйца. Фото: unsplash

Факторы подорожания уже исчерпали себя, поэтому цены на продукты перед Пасхой стабилизируются.

Такой прогноз озвучил экономист Павел Кухта на телеканале "Украина 24".

"На протяжении последнего месяца произошел довольно большой рост цен на сахар, подсолнечное масло, яйца. Чтобы сэкономить, покупать надо было раньше. Будем надеяться, что хотя бы дальше они не сильно будут прыгать. Впечатление такое, что уже исчерпаны факторы, которые повлияли на рост цен раньше. Можно ожидать, что на Пасху они будут относительно стабильные", - отметил Кухта.

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Экономист добавил, что в Украине на протяжении многих лет снижается поголовье скота.

"Надеюсь, что запуск рынка земли позволит начать более глубокую переработку, развитие животноводства, для которого нужны большие земельные угодья. Это может несколько облегчить поднятие нашей молочной индустрии. И, конечно, в долгосрочной перспективе повлияет на цены", - сказал он.

С начала 2021 года больше всего подорожали овощи. Против декабря 2020-го свекла подорожала на 50% до 8,1 грн/кг, капуста - на 30,3% до 6,2 грн/кг.