Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы

Некоторые компании могут заморозить строительства или затянуть сроки сдачи в эксплуатацию. Фото: pixabay.com

На рынке недвижимости после ослабления карантина сработал отложенный спрос. В то же время цены не обвалились, как это прогнозировали, рассказал Gazeta.ua вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

"Мотивированный покупатель ждет выгодных предложений. За несколько дней покупают объекты, владельцы которых согласны уступить несколько тысяч. Правда по данным Нацбанка, недвижимость на вторичном рынке подешевела на 2%", - объясняет он.

Украинцы отдают предпочтение жилью комфорт-сегмента. Есть спрос на дома площадью 90-150 кв м. Меньше ищут таунхаусов (малоэтажный дом на несколько квартир с отдельными входами с улицы. Обычно есть приусадебный участок и небольшой гараж - Gazeta.ua).

"Количество сделок вырастет на 20-30%, если жилье подешевеет на 10-12. Рынок недвижимости зависит от курсовой стабильности. Также произошло сокращение доходов населения, иностранных инвестиций. Некоторые компании могут заморозить строительства или затянуть сроки сдачи в эксплуатацию. В том числе через реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая затянулась. С другой стороны, есть возможность сэкономить, если уложиться в строительство. в Киевской области первый взнос стартует от 250 тысяч гривен", - говорит Топал.

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Добавляет, что обещанная ипотека под 8-10% существенного толчка для рынка недвижимости не даст. С 10 клиентов, которые хотят взять кредит, требования банков могут выполнить два.

"В то же время недвижимость - приемлемый способ сохранить свои средства во время кризиса. Вы можете купить квартиру и сдавать ее в аренду. Конечно на ценных бумагах и электронных деньгах можно заработать больше. Но пока такие инвестиции остаются непонятными гражданам", - подытожил эксперт.

Во втором квартале 2020-го подписали 50 600 сделок купли-продажи жилья, свидетельствуют данные Минюста. Это на 13,8% меньше, чем в первом квартале в этом году. Также на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.