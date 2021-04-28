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среда, 28 апреля 2021 05:56

Цены на продукты в мире достигли 8-летнего максимума - СМИ

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Цены на продукты в мире достигли 8-летнего максимума - СМИ
Цены на продукты растут. Фото: РБК

Инфляция на рынках базовых продовольственных товаров после непродолжительной паузы вышла на виток.

По итогам прошлой недели индекс Bloomberg Grains, отслеживающий биржевые котировки ключевых зерновых commodities, взлетел на 8% и установил новый максимум за восемь лет.

На Чикагской бирже цены фьючерсов на кукурузу превысили отметку 6 долларов за бушель, на сою — 15 долларов.

Контракты на пшеницу показывали максимально возможный дневной прирост (limit-up), а по итогам недели закрепились выше 7 долларов за бушель. С начала апреля пшеница подорожала еще на 15%.

Отдельной проблемой для рынка стала нарастающая напряженность между Москвой и Киевом с переброской десятков тысяч российских солдат и техники в Крым и приграничные области.

Спрос на зерно растет в Китае, который запланировал импортировать 28 млн тонн в этом году, чтобы поддержать свиноводство после вспышки африканской чумы свиней.

Индекс Bloomberg Agriculture, в который входят цены на основные продовольственные товары, за последний год вырос почти на 70%, а широкий индекс цен продовольствия ФАО (90 товаров) в марте показал рост на 24,6% в годовом выражении.

В то время как западные ЦБ сохраняют процентные ставки на нуле и продолжают печатать деньги, заливая рынки ликвидностью, регуляторы развивающихся стран вынуждены идти на ужесточение политики в ответ на ускорение роста цен.

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В марте сразу пять центробанков EM повысили процентные ставки — в Украине, Грузии, Бразилии, Турции и России.

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