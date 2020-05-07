Цены на продовольствие падают - отчет ООН

Котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко упали более чем на 10%. Фото: pixabay.com

В апреле мировые цены на продовольствие продолжили падать. Стали наименьшими с января 2019-го, говорится в отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Индексы цен на продовольствие снижаются третий месяц подряд. Это связано с негативными последствиями Covid-19 для международных продовольственных рынков, передает "Інтерфакс-Україна".

В то же время медленнее, чем другие виды продовольствия, опускается мировая цена на зерновые.

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Котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко упали более чем на 10%. Это свидетельствует об увеличении экспортных возможностей и росте запасов на фоне слабого спроса на импорт.

Индекс цен на сахар упал из-за обвала мировых цен на нефть. Сахарные заводы стали больше использовать сахарный тростник для производства сахара вместо этанола.

После стремительного обвала нефтяные котировки начали расти. Это связано со вступлением в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина. Июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $30 за баррель.