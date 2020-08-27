Цены на огурцы резко подскочили: причины

Большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации этих овощей. Фото: pixabay.com

Тепличные комбинаты на этой неделе повысили цены на огурцы.

Основная причина - сокращение предложения тепличных и грунтовых огурцов. Большинство фермеров заявили о завершении сезона этих овощей.

С начала недели цена на тепличные огурцы возросла в среднем на 19%. Сегодня комбинаты предлагают их по 17-25 грн/кг. Несмотря на стремительное подорожание, спрос на тепличный огурец остается высоким, сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Сейчас тепличный огурец обходится оптовым покупателям в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей.

Компенсировать недостаток местной продукции за счет импортного огурца пока не удается, поскольку в соседних странах предложение также ограничено.

С 14 по 21 августа стоимость огурцов возросла на 7-9 грн/кг. 21 августа она составляла 20-27 грн/кг.