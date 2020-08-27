Цены на огурцы резко подскочили: причины

 
Ексклюзивы
1/5
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 378
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 666
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 648
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1701
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2700
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1899
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 324
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 495
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2043
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 495
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 729
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5463
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3240
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6759
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1323
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 15:08

Цены на огурцы резко подскочили: причины

  Комментировать
Цены на огурцы резко подскочили: причины
Большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации этих овощей. Фото: pixabay.com

Тепличные комбинаты на этой неделе повысили цены на огурцы.

Основная причина - сокращение предложения тепличных и грунтовых огурцов. Большинство фермеров заявили о завершении сезона этих овощей.

С начала недели цена на тепличные огурцы возросла в среднем на 19%. Сегодня комбинаты предлагают их по 17-25 грн/кг. Несмотря на стремительное подорожание, спрос на тепличный огурец остается высоким, сообщают аналитики проекта EastFruit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевые овощи и сахар: что и почему происходило с ценами в июле

Сейчас тепличный огурец обходится оптовым покупателям в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей.

Компенсировать недостаток местной продукции за счет импортного огурца пока не удается, поскольку в соседних странах предложение также ограничено.

С 14 по 21 августа стоимость огурцов возросла на 7-9 грн/кг. 21 августа она составляла 20-27 грн/кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на огурцы резко подскочили: причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов из жизни Ивана Франко

Из-за извержения вулкана раскололся остров

Власть взялась арестовывать украинских деятелей

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 16218
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 12546
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 12537
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 12051
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 10845
Экономика
В поисках нелегальных работников: кого проверят и на сколько оштрафуют
В поисках нелегальных работников: кого проверят и на сколько оштрафуют Просмотров: 315
Укрзализныцю хотят разделить на четыре компании
Укрзализныцю хотят разделить на четыре компании Просмотров: 153
Как вернуть деньги за некачественную обувь: "вредный" совет от эксперта
Как вернуть деньги за некачественную обувь: "вредный" совет от эксперта Просмотров: 144
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
 Просмотров: 378
ГК "Нафтогаз Украины" поднял цену на газ для населения — СМИ
ГК "Нафтогаз Украины" поднял цену на газ для населения — СМИ Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
5
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
Голосов: 25141
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua