Цены на нефть упали из-за ненадежной вакцины от Covid-19

Оба эталонных контракта подорожали примерно на 6%. Фото: unsplash

Цены на нефть снизились на фоне слабых торгов из-за сомнений вокруг вакцины от Covid-19.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $ 47,72 за баррель, что на $0,08 ниже цены на закрытие предыдущей сессии, передает "Укринформ".

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составила $ 44,87за баррель, что на $0,84 ниже уровня предыдущих торгов.

Оба эталонных контракта подорожали примерно на 6% на этой неделе после того, как компании начали объявлять об успешных испытаниях вакцин. Однако ученые выразили сомнения в том, насколько надежными были такие результаты. После этого эйфория вокруг медикаментов, призванных приостановить пандемию коронавируса, испарилась.

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"Учитывая то, что большая часть ралли нефти в ноябре была построена на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, некоторая коррекция давно назрела. Вялый рынок и встреча министров ОПЕК + в понедельник, похоже, стали предвестниками того, что трейдеры ослабят позиции" - сказал Джеффри Хэлли с OANDA.

На цены давит также растущее производство нефти в Ливии и тот факт, что многие люди путешествуют.

Объединенные Арабские Эмираты озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК +. В стране растет напряженность с нефтяными союзниками - РФ и Саудовской Аравией.