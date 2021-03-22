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понедельник, 22 марта 2021 10:39

Цены на нефть продолжают стремительно падать

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Цены на нефть продолжают стремительно падать
В ходе предыдущих торгов мировые цены на нефть подскочили на 2%. Фото: unsplash

Из-за опасений падения спроса на топливо в связи с новыми карантинными ограничениями в Европе цены на нефть вернулись к падению.

Стоимость барреля нефти Brent составила $64,25. Баррель WTI торговался на уровне $61,19. Падение фьючерсов составляет 0,43% и 0,41% соответственно, пишет enkorr.

В ходе предыдущих торгов мировые цены на нефть подскочили на 2%. Это произошло после обстрела йеменскими повстанцами объектов нефтяной промышленности на территории Саудовской Аравии.

"Мы все еще далеки от полного восстановления спроса. Главной опорой для нефтяного рынка сегодня являются рекордно высокие уровни отключенных добывающих мощностей", - говорит главный стратег Axi с ​​глобальных рынков Стивен Иннес.

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Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники осуществили беспрецедентное сокращение производства в рамках соглашения ОПЕК +, чтобы сбалансировать глобальные рынки после того, как спрос на топливо упал на фоне пандемии Covid-19.

На прошлой неделе котировки ресурса падали на фоне роста запасов сырой нефти и моторного топлива.

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