Цены на нефть подскочили вверх

На этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое. Фото: unsplash

Цены на нефть выросли на 2% из-за опасений, что контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, будут в течение нескольких недель снимать с мели.

Это может привести к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов, передает "РБК-Украина".

Нефть марки Brent подорожала на 1,9% до $63,13 за баррель. Нефть WTI выросла на 2,1% до $59,81 за баррель. В связи с блокированием Суэцкого канала на этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое, а несколько судов перенаправили.

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Однако цены снижаются в течение 3-й недели подряд, поскольку перспективы спроса ухудшились из-за новых ограничений, которые повлекло распространение коронавируса в Европе.

Из-за гигантского контейнеровоза не могут пройти 156 других крупных контейнеровозов, танкеров с нефтью, газом, а также балкеров с зерном.