Цены на нефть подскочили вверх

 
Ексклюзивы
1/5
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Просмотров: 9
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 108
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 72
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 603
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 594
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 333
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 747
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Просмотров: 0
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 279
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 810
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
Просмотров: 9
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 16:23

Цены на нефть подскочили вверх

  Комментировать
Цены на нефть подскочили вверх
На этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое. Фото: unsplash

Цены на нефть выросли на 2% из-за опасений, что контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, будут в течение нескольких недель снимать с мели.

Это может привести к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов, передает "РБК-Украина".

Нефть марки Brent подорожала на 1,9% до $63,13 за баррель. Нефть WTI выросла на 2,1% до $59,81 за баррель. В связи с блокированием Суэцкого канала на этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое, а несколько судов перенаправили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на нефть продолжают стремительно падать

Однако цены снижаются в течение 3-й недели подряд, поскольку перспективы спроса ухудшились из-за новых ограничений, которые повлекло распространение коронавируса в Европе.

Из-за гигантского контейнеровоза не могут пройти 156 других крупных контейнеровозов, танкеров с нефтью, газом, а также балкеров с зерном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на нефть подскочили вверх». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 33462
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15084
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 6336
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 5247
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 4851
Экономика
Какие продукты подорожают в ближайшие дни
Какие продукты подорожают в ближайшие дни Просмотров: 261
Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну
Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну Просмотров: 225
Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог
Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог Просмотров: 81
Нафтогаз сообщил о возможных перебоях с отоплением
Нафтогаз сообщил о возможных перебоях с отоплением Просмотров: 144
Слишком дорогое топливо: каким АЗС рекомендовали снизить цены
Слишком дорогое топливо: каким АЗС рекомендовали снизить цены Просмотров: 405
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 26338
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть