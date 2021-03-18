Цены на нефть падают пятый день подряд

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,4 млн баррелей. Фото: unsplash

Котировки нефти падают на фоне роста запасов сырой нефти и моторного топлива. При этом новая волна пандемии снижает спрос на ресурс.

18 марта стоимость барреля нефти Brent составила $67,75. Баррель нефти WTI торговался по $64,38. Предыдущие торги завершились на уровне $68,39 и $64,80 соответственно, пишет enkorr.

По итогам прошедшей недели, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,4 млн баррелей. Бензина и дизельного топлива - также выросли, вопреки ожиданиям аналитиков. В этом году общие запасы ресурса впервые превысили 500 млн баррелей.

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Замедление некоторых программ вакцинации и перспектива введения дополнительных ограничений для контроля над распространением коронавируса снизили ожидания по восстановлению использования топлива.

На прошлой неделе розничные сети АЗС подняли стоимость бензинов и дизельного топлива на 10-50 коп./л. Средняя цена бензина марки А-92 составила 27,35 грн/л, бензин марки А-95 стоил 28,35 грн/л.