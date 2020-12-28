Цены на газ выросли на 20%: у кого дешевле покупать топливо в январе

По состоянию на 28 декабря 55 газоснабжающих компаний обнародовали предложения на январь. Цены на кубометр газа варьируются от 6,99 до 10,8 грн.

Минимальная цена выше декабрьской на 11%, максимальная - на 20,5%, рассказывает "ГазПравда".

Самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП": 6,99 грн за кубометр. Это на 66 коп. больше декабрьского показателя.

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Предложение компании Megawatt выше всего на 6 коп. - 7,05 грн/кубометр. В декабре цена была ниже на 1,1 грн.

Далее идут компании "Агросинтез Трейдинг" 7,08 грн/куб - в декабре цена была 5,95 грн, "Энергетические ресурсы Украины" - 7,11 грн/куб, "Аскания Энерджи" - 7,20 грн/куб.

"Нафтогаз Украины" предлагает топливо по 7,22 грн за кубометр. Это на 89 коп. больше, чем в декабре.

Автор: ГазПравда

Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39 - 10,8 грн за кубометр.

Цена компании "Энер" взлетела сразу на 1,56 грн. Январский тариф стоит 8,82 грн/куб.

На гривну подорожал газ у "Торговой электрической компании" - 9,8 грн/куб.

Предложения ряда региональных газсбытов еще выше и колеблются в диапазоне от 9,88 до 9,93 грн за кубометр. Но самая высокая январская цена в компании "Львивенергозбут" - 10,8 грн/куб.

Сейчас стоимость газа за кубометр составляет 6,33 грн. Для бытовых потребителей цена топлива с января 2021 года вырастет в среднем на 14%.