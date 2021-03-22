Цены на бензин и дизель опять подскочили

Бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л. Фото: unsplash

За выходные большие крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Такие данные мониторинга розничного рынка нефтепродуктов от Консалтинговой группы "А-95" передает enkorr.

Бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины добавили 50 коп./л, дизельное топливо - 1 грн/л.

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На станциях "Кворум" бензины и дизель подорожали на 45 коп./л: А-92 - до 28,75 грн/л, А-95 - до 29,75 грн/л, ДТ-28,55 грн/л. Топливо в сети Chipo выросло в цене в среднем на 36-46 коп./л: А-92 - до 27 грн/л, А-95 - до 28 грн/л, ДТ - до 26,48 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. топливо подорожало на 10-50 коп./л.

На прошлой неделе цены сжиженного газа в больших сетях АЗС выросли на 10-50 коп./л. Его средняя стоимость составила 15,52 грн/л.