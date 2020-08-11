Цены на АЗС: эксперты дали прогнозы до конца недели

Ближайшую неделю цены на АЗС меняться не будут. Фото: pixabay.com

В Украине ближайшую неделю не стоит ожидать значительного удорожания бензина. Сейчас сохраняется высокий спрос на горючее, укрепление курса гривны.

"Трейдерам невыгодно повышать цены. Иначе сразу сократятся объемы продаж. А продажи резко выросли из-за высокого сезона, можно заработать не на марже, а на обороте. Но все зависит от курса гривны. Если он значительно, в пределах 50 копеек, подскочит, это сразу вызовет рост розничных цен", - говорит Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея", пишет "Сегодня".

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По словам директора "Консалтинговой компании А-95" Сергея Куюна, цены не будут расти из-за профицита горючего.

"Розничные маржи упали до минимальных значений за последние три года. Рынок распродает запасы. По мере их окончания цена будет расти. Как минимум на 1 гривну за литр", - говорит Куюн.

Автогаз на неделе дорожать не будет.

В среднем на АЗС бензин марки А-92 стоит 21,87 грн/л. Литр А-95 продают по 22,92 грн, дизельное топливо - 22,35 грн. Автогаз в среднем стоит 11,84 грн/л.