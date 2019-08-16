"Центрэнерго" профинансирует запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн грн

Шахта "Капитальная" в Мирнограде уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Фото: 06239

ПАО "Центрэнерго" выделит 50 млн гривен на запуск нового очистного забоя на одной из крупнейших в Украине шахт "Капитальная" в Мирнограде на Донбассе.

"Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство "Центрэнерго" пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно и об усилении собственной сырьевой базы. Например, суточная норма добычи угля на шахте на данный момент - 1600 тонн. Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение", - сообщил генеральный директор ГП "Мирноградуголь" Александр Зорин.

По его словам, запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября.

"Для шахты это серьезный шаг начать работать, увеличивать количество рабочих мест, повышать объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46-48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн", - рассказал Зорин.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислил "Центрэнерго".