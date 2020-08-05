Цена золота побила еще один рекорд

С начала года золото выросло в цене более чем на 30%. Фото: pixabay.com

На торгах 4 августа цена золота в очередной раз обновила рекорд - стала свыше $2 тыс. за унцию.

Сейчас цена за 1 унцию золота составляет $2034,74.

С начала года золото выросло в цене более чем на 30% и может в дальнейшем дорожать, сообщает "Укринформ".

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Отмечается, что оно все больше привлекает инвесторов, которые понимают, что восстановление мировой экономики будет длительным, и фиатные валюты будут обесцениваться.

По итогам торгов 22 июля, цена золота выросла до максимума с августа 2011 года. Причиной стала напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.