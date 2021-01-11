Цена нефти взлетела до рекордной отметки: какие последствия для Украины

Цены на бензин могут прыгнуть примерно на 6%. Фото: pexels.com

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись до $55 за баррель. Это может привести к подорожанию бензина в Украине.

Такой ценовой рывок произошел впервые с февраля 2020-го. На стоимость черного золота влияет распространение коронавируса и политический кризис в США, пишет Obozrevatel.

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Нефть подорожала из-за новых соглашений стран ОПЕК+. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу.

Из-за подорожания нефтепродуктов на 20% цены на бензин в Украине могут прыгнуть примерно на 6%. В результате вырастут и транспортные расходы, которые заложены в себестоимость большинства товаров и услуг.

Россия и Саудовская Аравия договорились о новых условиях добычи нефти. Государства сохранят ограничения на добычу нефти до марта, а потом увеличат объемы добычи.